В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина

19 августа 2025 года, в 02 часа 02 минуты, в дежурную часть полиции Красногвардейского района города поступило заявление от гражданки о том, что её супруг подвергся нападению и ограблению возле дома номер 17 по проспекту Косыгина.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 51-летний мужчина стал жертвой преступления. По его словам, двое неустановленных лиц нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный телефон, а также кошелек, в котором находились денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в тот же день, 19 августа 2025 года, сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое местных жителей. Задержания произведены возле дома 17 по Ленской улице и в квартире дома 26 по Индустриальному проспекту. Возраст задержанных составляет 42 и 54 года. Они подозреваются в совершении данного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.