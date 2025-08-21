ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина

В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина

19 августа 2025 года, в 02 часа 02 минуты, в дежурную часть полиции Красногвардейского района города поступило заявление от гражданки о том, что её супруг подвергся нападению и ограблению возле дома номер 17 по проспекту Косыгина.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 51-летний мужчина стал жертвой преступления. По его словам, двое неустановленных лиц нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный телефон, а также кошелек, в котором находились денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в тот же день, 19 августа 2025 года, сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое местных жителей. Задержания произведены возле дома 17 по Ленской улице и в квартире дома 26 по Индустриальному проспекту. Возраст задержанных составляет 42 и 54 года. Они подозреваются в совершении данного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красногвардейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-08-2025, 11:10
На улице Новоселов поймали подозреваемого в квартирном грабеже
3-07-2025, 14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
Вчера, 10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
16-07-2025, 10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Наверх