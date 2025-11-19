В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры

18 ноября текущего года в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о противоправных действиях, совершенных в доме номер 17/3, расположенном на Выборгском шоссе. Неустановленное лицо осуществило размещение мусора и текстильных изделий под входной дверью одной из квартир, после чего произвело их поджог.

Благодаря оперативным действиям специалистов пожарной службы, возгорание было успешно локализовано и ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Оперативная группа полиции, прибывшая на место происшествия, провела необходимые следственные мероприятия, в результате которых в соседней квартире был задержан мужчина 35 лет, проживающий в данном районе. На момент задержания гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительной версии, причиной поджога послужил бытовой конфликт между задержанным и проживающими в квартире, подвергшейся поджогу.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время он находится в камере для административно задержанных.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.