19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры

В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры дома по Выборгскому шоссе

18 ноября текущего года в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о противоправных действиях, совершенных в доме номер 17/3, расположенном на Выборгском шоссе. Неустановленное лицо осуществило размещение мусора и текстильных изделий под входной дверью одной из квартир, после чего произвело их поджог.

Благодаря оперативным действиям специалистов пожарной службы, возгорание было успешно локализовано и ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Оперативная группа полиции, прибывшая на место происшествия, провела необходимые следственные мероприятия, в результате которых в соседней квартире был задержан мужчина 35 лет, проживающий в данном районе. На момент задержания гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительной версии, причиной поджога послужил бытовой конфликт между задержанным и проживающими в квартире, подвергшейся поджогу.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время он находится в камере для административно задержанных.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

