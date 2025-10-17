В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП

Ранее сообщалось, что 15 октября около 17:20 на втором километре автотрассы «Спецподъезд», расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области за пределами населённого пункта, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль каршеринговой службы «Belgee Х50» совершил наезд на женщину в возрасте 70 лет. После столкновения транспортное средство потеряло управление, съехало в кювет и перевернулось.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля после инцидента покинул место происшествия, не оказав необходимой помощи пострадавшей. В результате полученных травм пожилая женщина скончалась на месте аварии.

В тот же вечер сотрудники Государственной автомобильной инспекции задержали владельца аккаунта каршеринга, 29-летнего мужчину, возле дома номер 8 по Гатчинскому шоссе. Предполагается, что именно он находился за рулем транспортного средства в момент аварии. Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинское освидетельствование установило наличие наркотического опьянения у задержанного. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После оформления необходимых документов мужчина был помещен в специальное помещение для административно задержанных. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.