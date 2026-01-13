На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков

В Московском районе Петербурга 12 января в правоохранительные органы поступила информация о нанесении ущерба служебному транспортному средству коммунальных служб. Инцидент произошел у дома номер 37, корпус 1 на Варшавской улице, где неустановленное лицо при помощи металлической трубы повредило автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 56-летнего местного жителя, проживающего в указанном доме.

Согласно предварительным данным, причиной противоправных действий стало недовольство задержанного, вызванное отключением электроснабжения в его квартире. В результате чего он преднамеренно повредил служебный автомобиль, находившийся возле дома.

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ, квалифицирующей его действия как мелкое хулиганство. Хулиган помещен в изолятор временного содержания для административно задержанных.