13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера

В Невском районе Петербурга полицейские задержали пассажира, напавшего на контролера в автобусе

26 августа в правоохранительные органы Невского района поступила информация о происшествии в автобусе, курсирующем по маршруту №4, возле дома номер 106 на Октябрьской набережной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что примерно в 20 часов 40 минут, двадцатилетний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар 52-летнему контролеру-ревизору, находящемуся при исполнении служебных обязанностей в салоне автобуса. Помимо этого, было установлено, что удостоверение контролера-ревизора получило повреждения в результате действий задержанного.

Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 частью 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Контролер-ревизор 52 лет отказался от оказания медицинской помощи. В отделении полиции от пострадавшего принято заявление о произошедшем инциденте. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

