В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера

26 августа в правоохранительные органы Невского района поступила информация о происшествии в автобусе, курсирующем по маршруту №4, возле дома номер 106 на Октябрьской набережной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что примерно в 20 часов 40 минут, двадцатилетний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар 52-летнему контролеру-ревизору, находящемуся при исполнении служебных обязанностей в салоне автобуса. Помимо этого, было установлено, что удостоверение контролера-ревизора получило повреждения в результате действий задержанного.

Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 частью 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Контролер-ревизор 52 лет отказался от оказания медицинской помощи. В отделении полиции от пострадавшего принято заявление о произошедшем инциденте. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.