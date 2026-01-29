ента новостей

Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»

Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Государственном музее спорта Санкт‑Петербурга открылась выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»

В Государственном музее спорта, расположенном на живописной набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, открылась уникальная выставка под названием «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Это событие приурочено к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая оставила глубокий след в истории города и его жителей.

Экспозиция представляет собой глубокое и трогательное исследование вклада ленинградских спортсменок в защиту родного города в годы войны. Она охватывает как героизм женщин на линии фронта, так и их самоотверженную работу в тылу. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил важность сохранения памяти о подвиге блокадников и подчеркнул, что изучение истории блокады позволяет нам лучше понять и оценить роль всех защитников города, среди которых были и женщины, проявившие невероятное мужество и стойкость.

В рамках выставки представлены различные портреты и исторические материалы, которые рассказывают о судьбах тех, кто, будучи известными спортсменками, в трудные военные годы встал на защиту своей Родины. Гимнастки, лыжницы, альпинистки, которые ранее покоряли спортивные вершины, теперь становились летчицами, снайперами, бойцами лыжных батальонов, разведчицами и диверсантами. Их истории вдохновляют современные поколения, демонстрируя, как спорт и патриотизм могут пересекаться в самые трудные времена.

Особое внимание уделено альпинисткам, которые в годы войны выполняли важную миссию по маскировке шпилей и куполов архитектурных доминант Ленинграда, защищая их от вражеских авианалетов. Эти смелые женщины использовали свои навыки и знания, чтобы сохранить культурное наследие города, рискуя своими жизнями ради общей победы.

Выставка продлится до конца февраля, и ее посещение станет не только возможностью узнать больше о роли женщин в истории Ленинграда, но и шансом отдать дань уважения тем, кто проявил невероятную силу духа и готовность к самопожертвованию в самые тяжелые времена. Это важное событие подчеркивает, что память о героизме и стойкости женщин-спортсменок должна жить в сердцах будущих поколений, вдохновляя их на новые свершения и достижения.

