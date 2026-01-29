На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»

В ночь с 28 на 29 января на Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена стартовала обкатка первого современного состава, получившего название «Балтиец». Этот поезд был специально разработан для работы на «синей» ветке метрополитена и, соответственно, окрашен в соответствующие цвета, что делает его легко узнаваемым среди других составов. Утром 29 января петербургский метрополитен получил от Октябрьского электровагоноремонтного завода второй шестивагонный состав «Балтиец», который также предназначен для эксплуатации на Линии 2. Поезд уже прибыл в электродепо «Автово», где прошёл необходимые технические проверки и вскоре начнёт свою обкатку в реальных условиях метро.

Специалисты, занимающиеся обслуживанием и эксплуатацией подвижного состава, провели тщательное тестирование всех систем нового поезда. В процессе проверки оценивались такие важные элементы, как электрооборудование, двери, системы безопасности, а также общее оснащение и отделка салонов. Все эти аспекты крайне важны для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, что является приоритетом для петербургского метрополитена.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что модернизация подвижного состава петербургского метрополитена продолжается. Он напомнил, что средства на эти цели были выделены городу на льготных условиях по поручению Президента России. В прошлом году завершилось полное обновление Линии 1, где теперь курсируют новые вагоны «Балтиец». В настоящее время на этой линии работают 37 современных составов, состоящих из 296 вагонов. Также Беглов сообщил о начале обновления подвижного состава на Московско-Петроградской линии, где также будут использоваться поезда «Балтиец». Ожидается, что до конца 2026 года на этой линии появится ещё 13 новых составов, окрашенных в синий цвет.

Кроме того, современные и комфортные составы «Балтиец» также поступают на Линию 5 петербургского метрополитена. В настоящее время Октябрьский вагоноремонтный завод активно занимается сборкой 46-го и 47-го составов для Линии 2. В планах до конца 2031 года закупить в общей сложности 950 новых вагонов «Балтиец» для нужд петербургского метро. Это масштабное обновление подвижного состава направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение уровня комфорта в поездках, что является важной частью стратегии развития транспортной инфраструктуры города. Таким образом, петербургский метрополитен продолжает активно развиваться, внедряя современные технологии и обеспечивая своим пассажирам высокий уровень сервиса.