В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга 23 января в 22:20 обратилась 89-летняя пенсионерка, проживающая в доме 35 по проспекту Народного Ополчения. Она заявила о мошенничестве, в результате которого лишилась крупной суммы денег.

По словам потерпевшей, в период с 18 по 23 января ей поступали звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники, под предлогом защиты её сбережений от несанкционированного доступа, убедили женщину передать курьеру 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий 28 января около 11:30 у дома номер 70 по проспекту Маршала Жукова была задержана 19-летняя безработная гражданка.

На основании статьи 91 УПК РФ подозреваемая задержана и заключена под стражу. Ведется следствие.