В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
11:28
В Шушарах мужчине выстрелили в лицо у автозаправки
11:09
В центре Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве с «Пионером»
11:00
В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера
10:50
На улице Доблести 19-летний юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем
10:28
В Ленобласти мужчина на питбайке погиб, врезавшись в опору ЛЭП
10:28
Под Красным Селом мужчина трижды попал под колеса автомашин
10:27
«Динамо» в домашнем матче уступило одноклубникам из Брянска — 1:2
14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики

В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали стрелков по банкам из пневматики на улице Белы Куна

7 сентября правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга получили информацию об инциденте, связанном с применением оружия, произошедшем на территории двора дома номер 23 по улице Белы Куна.

Оперативно прибывшие на указанное место сотрудники полиции произвели задержание группы лиц, состоящей из пяти мужчин в возрасте от двадцати семи до тридцати девяти лет. Установлено, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения и осуществляли стрельбу по металлическим банкам из пневматического пистолета.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении каждого из них были составлены административные протоколы в соответствии с частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, квалифицирующей их действия как мелкое хулиганство.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции был изъят пневматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о целесообразности возбуждения уголовного дела.

