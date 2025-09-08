В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики

7 сентября правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга получили информацию об инциденте, связанном с применением оружия, произошедшем на территории двора дома номер 23 по улице Белы Куна.

Оперативно прибывшие на указанное место сотрудники полиции произвели задержание группы лиц, состоящей из пяти мужчин в возрасте от двадцати семи до тридцати девяти лет. Установлено, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения и осуществляли стрельбу по металлическим банкам из пневматического пистолета.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении каждого из них были составлены административные протоколы в соответствии с частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, квалифицирующей их действия как мелкое хулиганство.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции был изъят пневматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о целесообразности возбуждения уголовного дела.