ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми

В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Александр Беглов: Петербург расширит меры социальной поддержки в рамках национального проекта «Семья»

Санкт-Петербург активно начал работу над внедрением новых мер поддержки для семей с детьми в рамках национального проекта «Семья», который стартует в городе в 2025 году. Этот проект направлен на улучшение качества жизни семей и создание более комфортных условий для воспитания детей. В прошлом году, в рамках нового президентского национального проекта «Семья», в Северной столице были внедрены шесть новых мер поддержки, финансируемых как из федерального, так и из городского бюджетов.

Одной из ключевых инициатив стало открытие бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых, которые заработали во всех районах города. Это значительно облегчает жизнь молодым родителям, позволяя им получать доступ к необходимым вещам без лишних затрат. Также были расширены услуги социальной няни, что позволяет родителям, особенно работающим, получать помощь в уходе за детьми.

Кроме того, в городских учебных заведениях профессионального образования появились специальные комнаты для матери и ребенка, что создает более комфортные условия для молодых мам, которые продолжают свое образование. Для беременных студенток, обучающихся на очных отделениях, была введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, что стало значительной поддержкой для них в период ожидания ребенка.

Многодетные семьи также не остались без внимания. Они имеют право на компенсацию в размере 50% от стоимости обучения своих детей в городских вузах и профессиональных образовательных организациях. Это значительно снижает финансовую нагрузку на такие семьи. Более того, начиная с 1 января 2025 года, многодетные семьи, которые ожидают рождения третьего и последующих детей, смогут получить выплату на погашение ипотечных кредитов, общая сумма которой составит до 1 миллиона рублей. Это нововведение направлено на поддержку семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в 2025 году более 11 тысяч петербургских семей воспользовались новыми мерами поддержки. Он отметил, что в ответ на многочисленные просьбы граждан власти продолжают развивать наиболее актуальные направления. В частности, планируется дополнительно поддерживать студенческие семьи, вводя новые выплаты при рождении детей в таких семьях. Губернатор также подчеркнул, что помощь будет предоставляться беременным студенткам всех форм обучения, а не только тем, кто учится очно. Это позволит большему числу женщин получить необходимую поддержку в важный для них период.

Кроме того, власти прорабатывают возможность расширения мер поддержки для детей из многодетных семей, что также станет важным шагом к улучшению ситуации. Исполнительные органы власти Санкт-Петербурга в настоящее время готовят соответствующие предложения, которые будут представлены для дальнейшего рассмотрения правительству города и депутатам Законодательного Собрания. Эти меры направлены на создание более благоприятных условий для семей с детьми, что является приоритетом для местных властей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2025, 13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
10-09-2025, 16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
1-05-2025, 17:50
Каковы новые выплаты и льготы для студенток и семей?
2-08-2025, 09:42
Петербург поздравил 35 тыс. семей с новорожденными
26-11-2025, 11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
29-11-2020, 13:01
Ленобласть — надежная опора для матерей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
Вчера, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
Наверх