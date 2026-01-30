В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми

Санкт-Петербург активно начал работу над внедрением новых мер поддержки для семей с детьми в рамках национального проекта «Семья», который стартует в городе в 2025 году. Этот проект направлен на улучшение качества жизни семей и создание более комфортных условий для воспитания детей. В прошлом году, в рамках нового президентского национального проекта «Семья», в Северной столице были внедрены шесть новых мер поддержки, финансируемых как из федерального, так и из городского бюджетов.

Одной из ключевых инициатив стало открытие бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых, которые заработали во всех районах города. Это значительно облегчает жизнь молодым родителям, позволяя им получать доступ к необходимым вещам без лишних затрат. Также были расширены услуги социальной няни, что позволяет родителям, особенно работающим, получать помощь в уходе за детьми.

Кроме того, в городских учебных заведениях профессионального образования появились специальные комнаты для матери и ребенка, что создает более комфортные условия для молодых мам, которые продолжают свое образование. Для беременных студенток, обучающихся на очных отделениях, была введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, что стало значительной поддержкой для них в период ожидания ребенка.

Многодетные семьи также не остались без внимания. Они имеют право на компенсацию в размере 50% от стоимости обучения своих детей в городских вузах и профессиональных образовательных организациях. Это значительно снижает финансовую нагрузку на такие семьи. Более того, начиная с 1 января 2025 года, многодетные семьи, которые ожидают рождения третьего и последующих детей, смогут получить выплату на погашение ипотечных кредитов, общая сумма которой составит до 1 миллиона рублей. Это нововведение направлено на поддержку семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в 2025 году более 11 тысяч петербургских семей воспользовались новыми мерами поддержки. Он отметил, что в ответ на многочисленные просьбы граждан власти продолжают развивать наиболее актуальные направления. В частности, планируется дополнительно поддерживать студенческие семьи, вводя новые выплаты при рождении детей в таких семьях. Губернатор также подчеркнул, что помощь будет предоставляться беременным студенткам всех форм обучения, а не только тем, кто учится очно. Это позволит большему числу женщин получить необходимую поддержку в важный для них период.

Кроме того, власти прорабатывают возможность расширения мер поддержки для детей из многодетных семей, что также станет важным шагом к улучшению ситуации. Исполнительные органы власти Санкт-Петербурга в настоящее время готовят соответствующие предложения, которые будут представлены для дальнейшего рассмотрения правительству города и депутатам Законодательного Собрания. Эти меры направлены на создание более благоприятных условий для семей с детьми, что является приоритетом для местных властей.