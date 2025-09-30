Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам

29 сентября 2025 года, в 11 часов 45 минут, правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области получили информацию о том, что возле футбольного поля, расположенного у дома номер 9 на Межевой улице в городе Всеволожске, неустановленное лицо производит выстрелы из пневматического пистолета по птицам.

Оперативно прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции задержал гражданина, работающего электриком, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят пневматический пистолет.

В настоящий момент подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.