В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи

Сегодня вечером, около 17:00 в отдел полиции Приморского района Петербурга поступила информация о преднамеренном поджоге телекоммуникационного оборудования, расположенного у основания вышки мобильной связи вблизи дома номер 23 по Парашютной улице.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали на месте преступления несовершеннолетнюю, подозреваемую в совершении поджога. Установлено, что задержанной является 12-летняя ученица одной из местных школ.

Девочка была доставлена в полицейский участок, где в дальнейшем появился её отец. В ходе допроса она созналась в том, что получила предложение о быстром заработке через один из популярных мессенджеров и решила выполнить простое задание, за которое обещали солидное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Указанная сумма требовалась ей для покупки новой модели смартфона «Айфон».

В результате инцидента никто не пострадал, однако родители несовершеннолетней правонарушительницы будут обязаны компенсировать причиненный материальный ущерб. В связи с юным возрастом подозреваемой, собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что ранее подобные действия квалифицировались следствием как террористические акты. Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, а также не верить обещаниям быстрого обогащения в сети Интернет.