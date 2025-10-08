ента новостей

В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
Выставка «Живой Пушкин»
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи

После поджога вышки сотовой связи в полицию Приморского района доставили школьницу, мечтавшую об «Айфоне»

Сегодня вечером, около 17:00 в отдел полиции Приморского района Петербурга поступила информация о преднамеренном поджоге телекоммуникационного оборудования, расположенного у основания вышки мобильной связи вблизи дома номер 23 по Парашютной улице.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали на месте преступления несовершеннолетнюю, подозреваемую в совершении поджога. Установлено, что задержанной является 12-летняя ученица одной из местных школ.

Девочка была доставлена в полицейский участок, где в дальнейшем появился её отец. В ходе допроса она созналась в том, что получила предложение о быстром заработке через один из популярных мессенджеров и решила выполнить простое задание, за которое обещали солидное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Указанная сумма требовалась ей для покупки новой модели смартфона «Айфон».

В результате инцидента никто не пострадал, однако родители несовершеннолетней правонарушительницы будут обязаны компенсировать причиненный материальный ущерб. В связи с юным возрастом подозреваемой, собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что ранее подобные действия квалифицировались следствием как террористические акты. Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, а также не верить обещаниям быстрого обогащения в сети Интернет.

