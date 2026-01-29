В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте

28 января, в 17:15, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило заявление о вооруженном ограблении в торговом центре на Заневском проспекте. Начальник службы безопасности магазина сообщил о проникновении двух злоумышленников, похитивших товар.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что около 16:50 двое неизвестных совершили открытое хищение кроссовок и кед из магазина. Один из грабителей, пытаясь скрыться, демонстрировал предмет, напоминающий пистолет. Сумма ущерба оценена в 7086 рублей.

Вскоре, в вестибюле станции метро "Ладожская", сотрудники полиции задержали 39-летнего безработного, подозреваемого в совершении преступления. У задержанного изъяты сигнальный пистолет, газовый баллончик, а также похищенная обувь.

Мужчина был доставлен в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 ч. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и помещен в спецприемник.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.