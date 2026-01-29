ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте

В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте

28 января, в 17:15, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило заявление о вооруженном ограблении в торговом центре на Заневском проспекте. Начальник службы безопасности магазина сообщил о проникновении двух злоумышленников, похитивших товар.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что около 16:50 двое неизвестных совершили открытое хищение кроссовок и кед из магазина. Один из грабителей, пытаясь скрыться, демонстрировал предмет, напоминающий пистолет. Сумма ущерба оценена в 7086 рублей.

Вскоре, в вестибюле станции метро "Ладожская", сотрудники полиции задержали 39-летнего безработного, подозреваемого в совершении преступления. У задержанного изъяты сигнальный пистолет, газовый баллончик, а также похищенная обувь.

Мужчина был доставлен в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 ч. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и помещен в спецприемник.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

