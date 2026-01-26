На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре

В Кировском районе Ленинградской области, 25 января 2026 года, примерно в 18:30 на 40-м километре трассы «Санкт-Петербург — Кировск» случилось смертельное ДТП с участием пешехода.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «SsangYong», мужчина, родившийся в 1968 году, двигаясь в направлении Кировска из поселка Павлово, допустил выезд на встречную полосу. После этого машина заехала на тротуар, где совершила наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

В связи с данным инцидентом проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.