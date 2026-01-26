ента новостей

В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
В Петербурге наградил юных футболистов
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
Выставка «Графическое наследие»
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре

На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре

Опубликовал: Антон78
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с погибшим на 40 км автодороги «Санкт-Петербург — Кировск»

В Кировском районе Ленинградской области, 25 января 2026 года, примерно в 18:30 на 40-м километре трассы «Санкт-Петербург — Кировск» случилось смертельное ДТП с участием пешехода.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «SsangYong», мужчина, родившийся в 1968 году, двигаясь в направлении Кировска из поселка Павлово, допустил выезд на встречную полосу. После этого машина заехала на тротуар, где совершила наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

В связи с данным инцидентом проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район, ДТП, пострадавший пешеход
