Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Павел Иткин, принял активное участие в значимой акции под названием «Знамена Победы», которая была приурочена к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие, безусловно, имеет огромное историческое значение для города и его жителей. В рамках акции представители различных ветеранских организаций, молодежных объединений и волонтерских групп, а также сотрудники администрации Адмиралтейского района, собрались вместе, чтобы пройти по улицам Санкт-Петербурга с знаменами фронтов, флотов и флотилий, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Во время акции участники возложили цветы к мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения, что символизировало дань уважения и памяти тем, кто сражался за свободу и независимость своего города. Павел Иткин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность этого события. Он отметил, что в дни, когда мы отмечаем 82-ю годовщину полного освобождения нашего любимого города от фашистской блокады, место, где проходила акция на Исаакиевской площади, приобретает особое значение. Именно здесь, в Мариинском дворце, в первые месяцы войны была сформирована знаменитая Ленинградская армия народного ополчения.

Иткин напомнил, что многие из тех, кто встал на защиту Ленинграда, были обычными гражданами, которые никогда не держали оружия в руках. Они приняли решение защищать свой родной город, и, к сожалению, большинство из них не смогли вернуться домой. Тем не менее, их героизм и самоотверженность позволили Ленинграду подготовиться к защите и выстоять в одном из самых жестоких сражений Великой Отечественной войны. Павел Иткин подчеркнул, что мы должны помнить о подвиге этих защитников, беречь нашу историю и передавать эти знания следующим поколениям, чтобы они знали, какой ценой досталась свобода.

Памятная акция «Знамена Победы», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проводится ежегодно в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Это мероприятие организовано местным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» при поддержке районной администрации. Акция представляет собой интерактивную эстафету, в ходе которой участники поочередно передают друг другу знамена Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота и Ладожской флотилии, которые сыграли ключевую роль в разгроме мощной группировки немецко-фашистских войск, осаждавших город.

Торжественным финалом мероприятия стало возложение цветов к мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения, установленной на фасаде Мариинского дворца. Этот акт стал символом уважения и памяти о тех, кто отдал свои жизни за защиту Ленинграда. Участники акции, пройдя по центральным улицам города, не только отдали дань памяти, но и смогли ощутить единство и силу духа, которые объединяют поколения. Важно, чтобы такие мероприятия продолжали проводиться, ведь они помогают сохранить историческую память и воспитывают в молодежи чувство патриотизма и гордости за свою страну.