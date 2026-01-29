ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»

В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
У Мариинского дворца состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Павел Иткин, принял активное участие в значимой акции под названием «Знамена Победы», которая была приурочена к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие, безусловно, имеет огромное историческое значение для города и его жителей. В рамках акции представители различных ветеранских организаций, молодежных объединений и волонтерских групп, а также сотрудники администрации Адмиралтейского района, собрались вместе, чтобы пройти по улицам Санкт-Петербурга с знаменами фронтов, флотов и флотилий, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Во время акции участники возложили цветы к мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения, что символизировало дань уважения и памяти тем, кто сражался за свободу и независимость своего города. Павел Иткин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность этого события. Он отметил, что в дни, когда мы отмечаем 82-ю годовщину полного освобождения нашего любимого города от фашистской блокады, место, где проходила акция на Исаакиевской площади, приобретает особое значение. Именно здесь, в Мариинском дворце, в первые месяцы войны была сформирована знаменитая Ленинградская армия народного ополчения.

Иткин напомнил, что многие из тех, кто встал на защиту Ленинграда, были обычными гражданами, которые никогда не держали оружия в руках. Они приняли решение защищать свой родной город, и, к сожалению, большинство из них не смогли вернуться домой. Тем не менее, их героизм и самоотверженность позволили Ленинграду подготовиться к защите и выстоять в одном из самых жестоких сражений Великой Отечественной войны. Павел Иткин подчеркнул, что мы должны помнить о подвиге этих защитников, беречь нашу историю и передавать эти знания следующим поколениям, чтобы они знали, какой ценой досталась свобода.

Памятная акция «Знамена Победы», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проводится ежегодно в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Это мероприятие организовано местным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» при поддержке районной администрации. Акция представляет собой интерактивную эстафету, в ходе которой участники поочередно передают друг другу знамена Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота и Ладожской флотилии, которые сыграли ключевую роль в разгроме мощной группировки немецко-фашистских войск, осаждавших город.

Торжественным финалом мероприятия стало возложение цветов к мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения, установленной на фасаде Мариинского дворца. Этот акт стал символом уважения и памяти о тех, кто отдал свои жизни за защиту Ленинграда. Участники акции, пройдя по центральным улицам города, не только отдали дань памяти, но и смогли ощутить единство и силу духа, которые объединяют поколения. Важно, чтобы такие мероприятия продолжали проводиться, ведь они помогают сохранить историческую память и воспитывают в молодежи чувство патриотизма и гордости за свою страну.

