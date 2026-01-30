В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля

Вчера, 29 января, экстренные службы Приморского района Петербурга получили сообщение о возгорании транспортного средства возле дома №11 по Беговой улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили факт умышленного поджога автомобиля «Мерседес Бенц», принадлежащего гражданину, проживающему в данном районе.

Оперативными действиями подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в отделение полиции. Им оказался несовершеннолетний, тринадцатилетний подросток.

Предварительное расследование выявило, что через онлайн-мессенджер с подростком связался неустановленный человек. Этот человек, под ложным предлогом освобождения родителей от уголовного преследования, склонил несовершеннолетнего к совершению поджога автомобиля.

После допроса подросток был передан его законным представителям. Материалы проверки, проведенной полицией, переданы в следственные органы для принятия дальнейшего процессуального решения.

Главное управление МВД обращается к родителям с настоятельной просьбой проводить разъяснительные беседы с детьми, чтобы предотвратить их вовлечение в преступную деятельность злоумышленниками.

Полиция еще раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров, содержащих призывы к сомнительным действиям. Призываем не поддаваться на провокации и немедленно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.