22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля

Опубликовал: Антон78
Telegram
В Приморском районе полицейскими задержан подросток, подозреваемый в поджоге 

Вчера, 29 января, экстренные службы Приморского района Петербурга получили сообщение о возгорании транспортного средства возле дома №11 по Беговой улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили факт умышленного поджога автомобиля «Мерседес Бенц», принадлежащего гражданину, проживающему в данном районе.

Оперативными действиями подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в отделение полиции. Им оказался несовершеннолетний, тринадцатилетний подросток.

Предварительное расследование выявило, что через онлайн-мессенджер с подростком связался неустановленный человек. Этот человек, под ложным предлогом освобождения родителей от уголовного преследования, склонил несовершеннолетнего к совершению поджога автомобиля.

После допроса подросток был передан его законным представителям. Материалы проверки, проведенной полицией, переданы в следственные органы для принятия дальнейшего процессуального решения.

Главное управление МВД обращается к родителям с настоятельной просьбой проводить разъяснительные беседы с детьми, чтобы предотвратить их вовлечение в преступную деятельность злоумышленниками.

Полиция еще раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров, содержащих призывы к сомнительным действиям. Призываем не поддаваться на провокации и немедленно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.

