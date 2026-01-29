ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам

В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Калининграда, помогавшего мошенникам обманывать петербуржцев

В Калининском районе Петербурга задержан 18-летний житель Калининграда по подозрению в мошенничестве в отношении пожилых людей. Задержание произошло 28 января у дома 90 корпус 8 по Гражданскому проспекту, операцию проводили сотрудники уголовного розыска.

Ранее в полицию обратились две пожилые жертвы обмана. 22 января 89-летняя женщина, проживающая в доме 7 по улице Вавиловых, сообщила о передаче курьеру 221 750 рублей после телефонного разговора с неизвестным. Несколько дней спустя, аналогичное заявление поступило от 80-летнего жителя дома 37/1 по улице Кораблестроителей, который отдал неизвестному 229 200 рублей под предлогом обязательного декларирования его сбережений.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-12-2025, 12:05
В Колпино задержали «дропа» мошенников, обманувших двух пенсионерок
10-12-2025, 11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
28-10-2024, 13:00
В Петербурге поймали «дропа» мошенников из Московской области, обманувшего пенсионерков во Фрунзенском районе
12-12-2025, 11:55
В Петербурге поймали студента "дропа", участника обмана пенсионерки с улицы Бабушкина
26-11-2025, 10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
23-01-2026, 09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
Вчера, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
Наверх