В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам

В Калининском районе Петербурга задержан 18-летний житель Калининграда по подозрению в мошенничестве в отношении пожилых людей. Задержание произошло 28 января у дома 90 корпус 8 по Гражданскому проспекту, операцию проводили сотрудники уголовного розыска.

Ранее в полицию обратились две пожилые жертвы обмана. 22 января 89-летняя женщина, проживающая в доме 7 по улице Вавиловых, сообщила о передаче курьеру 221 750 рублей после телефонного разговора с неизвестным. Несколько дней спустя, аналогичное заявление поступило от 80-летнего жителя дома 37/1 по улице Кораблестроителей, который отдал неизвестному 229 200 рублей под предлогом обязательного декларирования его сбережений.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан согласно статье 91 УПК РФ.