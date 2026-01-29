ента новостей

Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником

Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе Петербурга включён в реестр в качестве регионального памятника

Памятник, о котором идет речь, является одним из самых старинных и значительных памятников, посвященных выдающемуся художнику Илье Ефимовичу Репину, который жил с 1844 по 1930 год. Этот памятник расположен на территории России и представляет собой дань уважения великому мастеру живописи. В начале XX века посёлок Репино, который в то время носил название Куоккала, стал излюбленным местом отдыха для творческой интеллигенции Санкт-Петербурга. В этом живописном уголке находились дачи многих известных деятелей искусства, таких как И. Е. Репин, Л. Н. Андреев, Н. Н. Евреинов и К. И. Чуковский. Здесь также любили проводить время такие яркие личности, как Максим Горький и Владимир Маяковский, что лишь подчеркивает культурную значимость этого места.

До 1939 года деревня Куоккала входила в состав волости Терийоки, которая в настоящее время известна как Зеленогорск и расположена в Выборгской губернии. Деревня состояла из двух частей: Западной Куоккалы, именуемой на финском языке Lnsi-Kuokkala, и Дальней Куоккалы, известной как Per-Kuokkala. Важным событием в истории этого места стало переименование посёлка Куоккала в честь Ильи Репина, которое произошло согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР 1 октября 1948 года. Это решение стало символом признания заслуг художника перед отечественным искусством.

В усадьбе «Пенаты», которая принадлежала Репину, художник не только жил и работал, но и принимал у себя знаменитых гостей, среди которых были видные деятели культуры и искусства. Именно здесь, в этом уютном и вдохновляющем месте, он завершил свой жизненный путь и был похоронен. После Второй мировой войны усадьба была восстановлена, и в ней был организован музей, который продолжает сохранять память о великом художнике и его творчестве.

Илья Ефимович Репин стал одной из ключевых фигур реалистической школы живописи с самого начала своего творческого пути в 1870-х годах. Его талант позволил ему создать галерею портретов современников, а также работать в жанре исторической живописи и бытовых сцен. В последние годы своей жизни он обратился к библейским сюжетам, что также свидетельствует о глубоком философском и духовном поиске, который занимал его мысли. В своём имении Репин написал мемуары, и некоторые из его очерков вошли в книгу воспоминаний под названием «Далёкое близкое».

Кроме того, как педагог, Илья Ефимович воспитал целую плеяду талантливых художников, среди которых можно выделить таких мастеров, как Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Иван Куликов, Филипп Малявин, Анна Остроумова-Лебедева, Николай Фешин и Валентин Серов. Это подчеркивает его влияние на развитие искусства в России и его значимость как наставника для молодого поколения художников.

Долгое время в Российской империи и Советском Союзе не существовало памятников, посвященных И. Е. Репину. Первый бюст, созданный выдающимся советским скульптором Матвеем Генриховичем Манизером, был установлен в 1956 году в родном городе живописца — Чугуеве, который находится в Харьковской области. Спустя год аналогичный бюст работы Манизера был установлен и в посёлке Репино, что стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти художника.

Следует отметить, что проект бюста Репина, разработанный Манизером, предполагался к установке на 4-й линии Васильевского острова, вероятно, в Академическом саду. Этот проект сохранился в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга и датируется 1951 годом. Соавтором проекта выступил известный ленинградский архитектор Валериан Дмитриевич Кирхоглани, который создал пьедестал для бюста. Таким образом, памятник Илье Ефимовичу Репину стал не только символом признания его творчества, но и важной частью культурного наследия России, продолжая вдохновлять новые поколения художников и ценителей искусства.

