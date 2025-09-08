На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики

7 сентября в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой, произошедшем во дворе дома номер 4 по улице Рубинштейна.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали трех граждан, проживающих в данном районе, в возрасте 19, 21 и 23 лет. Задержанные пояснили, что производили стрельбу по стеклянным бутылкам.

В ходе проведения оперативных мероприятий у 21-летнего молодого человека был конфискован пневматический пистолет модели Colt SAA.45 Revolver, зарегистрированный на его имя. Помимо пистолета, были изъяты три металлических шарика, использовавшихся в качестве боеприпасов.

Все трое задержанных были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.1 часть 1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.