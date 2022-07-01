В Петербурге задержали группу аферистов, обманувших граждан на сумму более 15 миллионов рублей

В минувшую среду сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе реализации оперативной информации была пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой совершали мошеннические действия в отношении жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области под видом оказания услуг трейдингового характера с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Для совершения мошеннических действий трое задержанных граждан, от 41 до 50 лет, участники указанной преступной группы, использовали несколько Интернет-страниц, замаскированных под сайты, специализирующиеся на покупке и продажи ценных бумаг, акций, драгоценных металлов, криптовалюты. На данных «сайтах» с целью введения в заблуждения граждан размещались сертификаты соответствия, выданные «Центром регулирования отношений на финансовых рынках», которые злоумышленники представляли физическим лицам в качестве лицензий на оказание финансовых услуг.

Задержанные подозреваются в семи эпизодах мошеннических действий, совершенных в период с февраля по декабрь 2021 года. Общая сумма материального ущерба, причиненного преступными действиями обманутым гражданам, составляет 15 миллионов 893 тысячи 347 рублей. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство.

По местам проживания задержанных и их связей проведены обыски, в результате которых изъяты: 143 банковские карты, 45 мобильных телефонов, 36 сим-карт, 10 ноутбуков, 9 карт памяти, 3 планшета, 4 USB накопителя, 7 флэш карт, 1 жесткий диск, 3 внешних диска, 17 медалей, 5 модемов, 1 CD-R диск, 5 600 рублей, 1300 евро, 22 патрона 40 S&W 10х22. Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступлений и иных эпизодов преступной деятельности задержанных.