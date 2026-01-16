ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов

В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали иностранеца - рецидивиста, подозреваемого в поджоге автомобиля в Красносельском районе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга, 15 января, сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину, ранее имевшего проблемы с законом. Он подозревается в умышленном повреждении автомобиля. Задержанный является гражданином соседней страны и проживает в России нелегально.

Поводом для задержания стало заявление местной жительницы, поступившее в полицию 11 января. Женщина сообщила об обнаружении повреждений её автомобиля «Опель Мокка», припаркованного возле дома номер 149 на проспекте Ветеранов.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что инцидент произошел 9 января около 4 часов утра. Неизвестный человек принес к автомобилю пакет с мусором, поджег его и оставил рядом с машиной, после чего быстро покинул место преступления.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 УК РФ, предусматривающей ответственность за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Задержание произошло на улице Адмирала Черокова в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Все по теме: Красносельский район, поджог
