14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте

В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Выборгском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Лесном проспекте

23 октября, около 03 часов 40 минут в дежурную часть полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о возгорании транспортного средства, припаркованного у дома номер 8 по Лесному проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили во дворе указанного дома частично уничтоженный огнем автомобиль марки "Богдан - 2110". Оперативными действиями пожарных возгорание было ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, 19 ноября текущего года на Заставской улице был задержан молодой человек, 20 лет, проживающий в данном районе, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Согласно предварительным данным, причиной поджога могла послужить безответная любовь. В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

