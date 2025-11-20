В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте

23 октября, около 03 часов 40 минут в дежурную часть полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о возгорании транспортного средства, припаркованного у дома номер 8 по Лесному проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили во дворе указанного дома частично уничтоженный огнем автомобиль марки "Богдан - 2110". Оперативными действиями пожарных возгорание было ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, 19 ноября текущего года на Заставской улице был задержан молодой человек, 20 лет, проживающий в данном районе, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Согласно предварительным данным, причиной поджога могла послужить безответная любовь. В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.