В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга (КГИОП) здание, известное как «Дом Д. В. Быховского», расположенное по адресу Каменноостровский проспект, дом 9/2, литера А, было официально включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия, имеющих региональное значение. Это решение подчеркивает важность данного объекта в контексте культурного и исторического наследия города.

История этой территории восходит к временам, когда она была лишь окраиной города, окруженной садами и огородами. Формирование проспекта происходило поэтапно, и на плане 1737 года впервые была обозначена улица, которая в значительной степени совпадает с направлением современного Каменноостровского проспекта. В этом же документе указано её первоначальное название — большая Ружейная (или Оружейная) улица. В связи с частыми визитами императора Николая I в его летнюю резиденцию на Елагином острове, в 1838 году было принято решение о благоустройстве улицы. Это стало первой попыткой преобразовать данную территорию в более современное и удобное место для жизни и передвижения.

Десять лет спустя, в 1848 году, улица была превращена в шоссе, а в 60-х годах XIX века это шоссе претерпело значительные изменения. С 1867 года весь путь стал именоваться Каменноостровским проспектом. Вдоль проспекта располагались участки, принадлежащие отставным офицерам, купцам и мещанам, которые использовали свои земли для создания фруктовых садов, огородов и теплиц. Это создало уникальную атмосферу, сочетавшую в себе элементы городской жизни и сельского уюта.

В начале XX века, в связи с постройкой Троицкого моста, который был открыт в 1903 году, облик Каменноостровского проспекта начал стремительно меняться. На его территории начали возводиться роскошные комфортабельные здания с просторными квартирами, механическими прачечными, паровым отоплением и встроенными гаражами. Это свидетельствовало о растущем благосостоянии горожан и стремлении к комфорту.

В середине XIX века участок, на котором позже был построен дом Быховского, использовался как огород. В 1880-х годах он был приобретён купцом Людвигом Львовичем Блюмом. Для него архитектор Людвиг Фонтана в 1882 году спроектировал и построил деревянные и каменные строения. Однако в конце XIX — начале ХХ веков эти здания неоднократно перестраивались, старые постройки сносились, а на их месте возводились новые, более современные.

Сохранившееся до наших дней здание было построено в 1911–1912 годах по проекту известного академика архитектуры Мариана Станиславовича Лялевича для купца 1-й гильдии Давида Викторовича Быховского. Этот дом стал одним из самых значительных произведений архитектора, который в своём творчестве активно использовал ретроспективные течения, становившиеся популярными в начале XX века и пришедшие на смену модернистским стилям. Эти новые направления подчеркивали красоту классицистического зодчества и стремление к гармонии в архитектуре.

Архитектурное решение здания, выполненное в стиле неоклассицизма, отличается своей гармонией, ясностью композиции и симметрией. Шестиэтажный дом с мансардным этажом и замкнутым двором имеет характерное для строений М. С. Лялевича оформление фасадов, которые отличаются элегантными пропорциями и тщательно продуманными деталями. Это здание не только служит примером выдающегося архитектурного стиля, но и является важным элементом исторического контекста Санкт-Петербурга, отражая его культурные традиции и развитие городской среды на протяжении столетий.