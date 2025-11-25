В Невском районе задержали похитителя велосипедов

Вечером 15 ноября, в 19:50, в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступило сообщение от 26-летнего жителя о краже. Заявитель сообщил, что из его комнаты в коммунальной квартире, расположенной в доме номер 5 по 2-му Рабфаковскому переулку, были украдены два велосипеда марки "Физар".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В результате оперативных мероприятий 23 ноября, около половины первого дня, сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего соседа потерпевшего, ранее имевшего проблемы с законом. Задержание произошло неподалеку от дома, где было совершено преступление.

Задержанный подозревается в совершении указанной кражи и помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.