На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд

Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Как сообщает Федеральное казенное учреждение Управление дорог «Северо-Запад», на восемнадцатом километре кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, в районе транспортной развязки, где происходит пересечение с Выборгским шоссе, будет полностью перекрыт съезд номер три. Это связано с проведением работ по установке шумозащитных экранов, которые будут осуществляться в период с шестнадцатого по двадцать седьмое марта. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский сообщил, что в указанные даты съезд с Выборгского шоссе в направлении поселка Парголово, расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга, а также города Сертолово, находящегося в Всеволожском районе Ленинградской области, будет полностью закрыт для движения автотранспорта.

Эти работы будут выполняться в соответствии с заранее утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения, что подразумевает создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. В рамках этих мероприятий будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят место проведения работ. Кроме того, планируется монтаж световой сигнализации, включая сигнальные фонари, которые будут обеспечивать дежурное освещение на этом участке дороги.

Для того чтобы минимизировать возможные заторы и неудобства для водителей, работы с полным перекрытием движения будут проводиться преимущественно в ночное время, с 22:00 до 06:00, когда интенсивность дорожного движения значительно ниже. Это позволит снизить негативное воздействие на автомобилистов и обеспечить более безопасные условия для выполнения строительных работ. Важно отметить, что движение по другим съездам данной транспортной развязки будет происходить в обычном режиме, что позволит избежать серьезных пробок и задержек.

В случае, если водители захотят обойти перекрытый съезд, им будет предложен маршрут через разворотную петлю, которая расположена на семнадцатом километре, в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК». Эта разворотная петля обеспечит возможность безопасного и удобного объезда для всех автомобилистов, что позволит им продолжить движение в нужном направлении без лишних задержек. Важно, чтобы все участники дорожного движения были внимательны и следовали указаниям временных дорожных знаков, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

