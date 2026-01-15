В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

По факту хулиганства с применением аэрозольного пистолета возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в городе Тельмана, где в ходе дорожного конфликта водитель "Опель-Астра" выстрелил в сторону водителя "Хендай Солярис".

Сообщение о происшествии поступило в полицию Тосненского района Ленобласти 13 января в 8 утра от 41-летнего мужчины, управлявшего "Хендай Солярис", который заявил о конфликте возле дома №28 по улице в городе Тельмана.

В результате применения оружия пострадали водитель и его 12-летняя дочь, находившаяся в автомобиле. Они обратились за медицинской помощью с ожогами глаз.

По подозрению в совершении данного преступления 14 января у дома №31А по Октябрьской набережной задержан 31-летний уроженец Мурманской области. Задержание произведено сотрудниками уголовного розыска.

В настоящее время стрелок задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведется следствие.