В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Жертвой злоумышленника стала 90-летняя пенсионерка, проживающая в доме №53 по Витебскому проспекту. 18 декабря в вечернее время, около 18:50, она сообщила в полицию Московского района Петербурга о телефонном звонке от неизвестного. Звонивший, заверив пожилую женщину в необходимости защиты её сбережений, убедил передать курьеру внушительную сумму – 1 210 000 рублей. Передача денег состоялась непосредственно в квартире потерпевшей.

В результате оперативных действий сотрудников уголовного розыска, 13 января, в 23:50, возле дома №171 на проспекте Ветеранов был задержан мужчина 37 лет, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Он является местным жителем.