В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных

В Калининском районе Санкт-Петербурга 29 декабря в органы правопорядка обратился 72-летний пенсионер, проживающий в доме №13 на проспекте Непокорённых. Он заявил, что стал жертвой мошенников, которые, используя различные уловки, обманным путем склонили его к передаче курьеру денежных средств в размере 2 124 472 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

В результате оперативных действий, проведенных 14 января сотрудниками уголовного розыска, возле дома №90 по Гражданскому проспекту был задержан 19-летний юноша, подозреваемый в совершении указанного преступления. Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.