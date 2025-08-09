ента новостей

Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе

Антон78
Полицейские Московского района задержали «дропа» - участника обмана пенсионерки с Московского шоссе

28 июля 2025 года, в 02:50, в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от гражданки, 72 лет, проживающей в доме номер 6 по Московскому шоссе. Она сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестные лица, связавшись с ней по телефону, убедили пожилую женщину в необходимости защиты её сбережений от якобы готовящихся преступных посягательств. В результате обмана, она передала курьеру один миллион рублей наличными, а также осуществила перевод на указанный злоумышленниками банковский счет в размере 295 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как мошенничество в особо крупном размере.

7 августа 2025 года, в 10:00, оперативной группой уголовного розыска, вблизи дома номер 6 по бульвару Партизанской Славы в городе Кировск, Ленинградской области, был задержан молодой человек, 17 лет, являющийся студентом второго курса техникума. Он подозревается в причастности к вышеуказанному преступлению.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания для задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
