В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
В Выборе открылся новый сосудистый центр
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского

Полицейские Калининского района задержали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского 

В Калининском районе Петербурга 18 декабря в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в доме №86 на проспекте Луначарского, сообщив о хищении у неё крупной суммы денег. По словам потерпевшей, неизвестные звонили ей в течение нескольких дней и, обманным путем, убедили передать курьеру 2 473 000 рублей, якобы для защиты её сбережений от мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В тот же день, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, у дома №26 на улице Демьяна Бедного был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 23-летний безработный житель города Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
