В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского

В Калининском районе Петербурга 18 декабря в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в доме №86 на проспекте Луначарского, сообщив о хищении у неё крупной суммы денег. По словам потерпевшей, неизвестные звонили ей в течение нескольких дней и, обманным путем, убедили передать курьеру 2 473 000 рублей, якобы для защиты её сбережений от мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В тот же день, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, у дома №26 на улице Демьяна Бедного был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 23-летний безработный житель города Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области.