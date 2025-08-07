В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар

6 августа в отделение полиции Пушкинского района Петербурга поступило заявление от 84-летнего гражданина, проживающего в доме номер 5 на Первомайской улице в поселке Шушары, Санкт-Петербург.

Заявитель указал, что в результате серии продолжительных телефонных разговоров с неустановленными лицами, убедившими его в необходимости "обеспечения безопасности его денежных средств", он передал курьеру сумму в размере 559 000 рублей.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В тот же день, возле дома номер 19 на Пулковском шоссе, сотрудниками уголовного розыска был задержан 19-летний безработный молодой человек, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Основанием для задержания подозреваемого послужила статья 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.