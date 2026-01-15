На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков

Вечером 13 января, около 18 часов 15 минут, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, действуя совместно с Госавтоинспекцией, задержали двоих граждан, подозреваемых в наркоторговле, возле дома №16 по Русановской улице. Задержанным оказался 44-летний мужчина, управлявший автомобилем "Джили" с криминальным прошлым, и его 36-летняя попутчица.

В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено и конфисковано 202,87 грамма мефедрона.

Последующие оперативно-розыскные действия, проведенные в квартире женщины (дом №16 по Русаковской улице), привели к изъятию электронных весов и материалов для упаковки наркотических веществ.

По данному инциденту следственным управлением полиции возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 228.1 часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (попытка незаконного изготовления, распространения или отправки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемые задержаны.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение происхождения наркотического вещества и выявление других эпизодов преступной деятельности.