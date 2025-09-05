ента новостей

В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке
В Ленобласти задержали подпольного оружейника, переделывавшего охолощенное оружие в боевое
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков

В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков

Полицейские в Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов Невского района задержали двух граждан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Один из задержанных – 43-летний житель Невского района, а второй – 41-летний мужчина, проживающий в поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области.

В ходе обыска в частном доме жителя поселка Суйда, сотрудники полиции обнаружили и конфисковали 34 свертка с неизвестным веществом, общим весом около 15 килограммов. Изъятое было направлено на экспертное исследование, которое установило, что в пакетах содержатся синтетические каннабиноиды, а также другие вещества, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации.

Второй задержанный был пойман с поличным при попытке реализации 10 прозрачных пакетов с дозами каннабиноида, каждый весом в один грамм, а также флакона, содержащего наркотическое вещество «альфа-ПВП». Все изъятые вещества были отправлены на экспертизу.

На основании результатов экспертизы следственным отделом полиции возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Оба подозреваемых были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные действия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

