В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов Невского района задержали двух граждан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Один из задержанных – 43-летний житель Невского района, а второй – 41-летний мужчина, проживающий в поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области.

В ходе обыска в частном доме жителя поселка Суйда, сотрудники полиции обнаружили и конфисковали 34 свертка с неизвестным веществом, общим весом около 15 килограммов. Изъятое было направлено на экспертное исследование, которое установило, что в пакетах содержатся синтетические каннабиноиды, а также другие вещества, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации.

Второй задержанный был пойман с поличным при попытке реализации 10 прозрачных пакетов с дозами каннабиноида, каждый весом в один грамм, а также флакона, содержащего наркотическое вещество «альфа-ПВП». Все изъятые вещества были отправлены на экспертизу.

На основании результатов экспертизы следственным отделом полиции возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Оба подозреваемых были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные действия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.