На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин

Поздним вечером 14 января, около 20 часов 20 минут, в правоохранительные органы Кировского района Петербурга поступила информация о краже из магазина, находящегося в доме номер 53 на проспекте Ветеранов. Администрация торговой точки сообщила о задержании вора сотрудником охраны. Трое предполагаемых соучастников преступления скрылись с места происшествия, применив газовый баллончик.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 27-летнего безработного местного жителя с криминальным прошлым. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим.

Предпринимаются активные действия для установления местонахождения и задержания остальных лиц, причастных к данному инциденту.