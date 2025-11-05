ента новостей

16:19
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину

На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину

Полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину на проспекте Ветеранов

Вечером 3 ноября, около 20 часов 45 минут, в отдел полиции Кировского района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего гражданина, ставшего очевидцем инцидента. Согласно его заявлению, на остановке городского транспорта, расположенной у дома номер 109 по проспекту Ветеранов, неустановленный мужчина совершал противоправные действия. Он, по словам заявителя, удерживал женщину, схватив её за волосы, и демонстрировал газовый пистолет, игнорируя при этом замечания свидетелей.

Для оперативного реагирования на место происшествия был немедленно направлен патруль ДПС. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан и доставлен в отдел полиции 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе задержания у него был конфискован газовый пистолет.

Пострадавшая от действий злоумышленника женщина не обращалась за медицинской помощью, однако подала заявление в полицию с целью привлечения виновного к ответственности. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Кировский район
