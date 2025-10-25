ента новостей

14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»

На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские ищут неизвестных, распыливших «перцовку» в лицо вагоновожатого на проспекте Просвещения

Днем 24 октября, около 16 часов 05 минут, в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступило заявление от 34-летнего водителя трамвая. 

По словам заявителя, в районе остановочного пункта, расположенного на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина, неустановленные лица применили против него газовый баллончик с раздражающим веществом, распылив содержимое в область глаз, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции предпринимаются активные действия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, совершивших противоправные действия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по данному факту.

Все по теме: Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-10-2025, 14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
8-08-2025, 10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
24-09-2025, 12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
26-05-2025, 12:17
Полицейсике ищут стрелявшего во дворе на Дунайском проспекте
10-07-2025, 11:30
В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе
10-07-2025, 12:23
В Петербурге ищут хулигана, стрелявшего по окнам детского сада на Рыбацком проспекте

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Сегодня, 14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
Вчера, 16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Наверх