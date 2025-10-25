На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»

Днем 24 октября, около 16 часов 05 минут, в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступило заявление от 34-летнего водителя трамвая.

По словам заявителя, в районе остановочного пункта, расположенного на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина, неустановленные лица применили против него газовый баллончик с раздражающим веществом, распылив содержимое в область глаз, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции предпринимаются активные действия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, совершивших противоправные действия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по данному факту.