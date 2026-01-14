В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС

В поселке Отрадное Кировского района Ленинградской области, 12 января 2026 года, около 10:15 утра, сотрудники ДПС задержали пьяного водителя и его агрессивную спутницу. Инцидент произошел у дома №19 по улице Заводской, где был остановлен автомобиль "Фольксваген Поло".

43-летний водитель, проявлявший признаки опьянения, отказался от медицинского освидетельствования и попытался скрыться, что потребовало применения к нему физической силы и спецсредств. В конфликт вмешалась 38-летняя пассажирка, которая, пытаясь оградить мужчину от ответственности, напала на полицейских, нанося им удары.

Оба нарушителя были доставлены в 111-й отдел полиции. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, включая вождение в состоянии опьянения и неповиновение полиции. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за насилие в отношении представителя власти.

Госавтоинспекция предостерегает граждан: попытки противодействия сотрудникам полиции и агрессивное поведение влекут за собой серьезные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Обычное нарушение ПДД обернулось для спутницы водителя уголовным преследованием.