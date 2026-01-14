ента новостей

В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
Все новости
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста

В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста

Полицейские в Выборге задержали "домушника" - рецидивиста, подозреваемый в серии хищений

В результате совместной операции сотрудников уголовного розыска Главка и их коллег из Выборгского района Ленинградской области 12 января был задержан 48-летний безработный местный житель. Мужчина был пойман с поличным при попытке незаконного проникновения в частный дом, расположенный на Веселой улице в городе Выборге.

По оперативным данным, задержанный может быть причастен к целой серии краж, совершенных в Выборгском районе Ленинградской области. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в сумму около 650 тысяч рублей.

По фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела, квалифицируемые по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В отношении подозреваемого, имеющего за плечами шесть судимостей за аналогичные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и помещен в изолятор временного содержания.

