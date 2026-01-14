В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста

В результате совместной операции сотрудников уголовного розыска Главка и их коллег из Выборгского района Ленинградской области 12 января был задержан 48-летний безработный местный житель. Мужчина был пойман с поличным при попытке незаконного проникновения в частный дом, расположенный на Веселой улице в городе Выборге.

По оперативным данным, задержанный может быть причастен к целой серии краж, совершенных в Выборгском районе Ленинградской области. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в сумму около 650 тысяч рублей.

По фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела, квалифицируемые по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В отношении подозреваемого, имеющего за плечами шесть судимостей за аналогичные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и помещен в изолятор временного содержания.