В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома

17 ноября в правоохранительные органы обратилась гражданка 53 лет, проживающая в городе Выборге. Она сообщила, что накануне, неустановленное лицо незаконно проникло в ее частное домовладение, расположенное на Октябрьской улице. Злоумышленник совершил кражу рюкзака, в котором находились личные вещи и денежные средства. Общий ущерб от действий преступника оценен в 178 530 рублей.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска в тот же день, возле дома номер 50 по Октябрьской улице был задержан мужчина 35 лет, не имеющий официального места работы и проживающий в Выборге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с проникновением в жилище). В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Он помещен в изолятор временного содержания.