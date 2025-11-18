ента новостей

14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
08:50
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
09:18
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
09:15
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
08:56
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
08:45
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
08:41
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
13:30
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
13:25
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома

В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома

17 ноября в правоохранительные органы обратилась гражданка 53 лет, проживающая в городе Выборге. Она сообщила, что накануне, неустановленное лицо незаконно проникло в ее частное домовладение, расположенное на Октябрьской улице. Злоумышленник совершил кражу рюкзака, в котором находились личные вещи и денежные средства. Общий ущерб от действий преступника оценен в 178 530 рублей.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска в тот же день, возле дома номер 50 по Октябрьской улице был задержан мужчина 35 лет, не имеющий официального места работы и проживающий в Выборге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с проникновением в жилище). В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Он помещен в изолятор временного содержания.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-09-2025, 10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
13-11-2025, 13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
5-11-2025, 10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
6-06-2025, 12:17
Полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры на Русановской улице
2-09-2025, 13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
Вчера, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Наверх