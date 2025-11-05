ента новостей

В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
Поздравляем с Днем народного единства!
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми

Полицейские задержали жителя Пермского края, подозреваемого в поджоге квартиры с детьми в Петербурге

Утром 4 ноября, около 08 часов 40 минут в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация о пожаре, возникшем у входной двери квартиры, расположенной в доме номер 75 на проспекте Науки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во взаимодействии со службами экстренного реагирования ликвидировали очаг возгорания. В ходе оперативных мероприятий, проведенных на придомовой территории, по подозрению в совершении поджога был задержан мужчина 33 лет, уроженец Пермского края, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и имеющий криминальное прошлое.

Позже в полицию обратилась 27-летняя владелица пострадавшей квартиры с заявлением о том, что поджог совершил её бывший супруг, который знал о присутствии в квартире заявительницы и двоих её детей в возрасте 3 и 9 лет.

После медицинского осмотра несовершеннолетние были признаны находящимися в удовлетворительном состоянии и направлены на амбулаторное лечение.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан в порядке, установленном ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

