В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми

Утром 4 ноября, около 08 часов 40 минут в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация о пожаре, возникшем у входной двери квартиры, расположенной в доме номер 75 на проспекте Науки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во взаимодействии со службами экстренного реагирования ликвидировали очаг возгорания. В ходе оперативных мероприятий, проведенных на придомовой территории, по подозрению в совершении поджога был задержан мужчина 33 лет, уроженец Пермского края, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и имеющий криминальное прошлое.

Позже в полицию обратилась 27-летняя владелица пострадавшей квартиры с заявлением о том, что поджог совершил её бывший супруг, который знал о присутствии в квартире заявительницы и двоих её детей в возрасте 3 и 9 лет.

После медицинского осмотра несовершеннолетние были признаны находящимися в удовлетворительном состоянии и направлены на амбулаторное лечение.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан в порядке, установленном ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.