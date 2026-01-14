ента новостей

В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали учащуюся техникума, подозреваемую в соучастии в обмане школьницы на 5 с лишним миллионов рублей

Вечером 28 декабря в правоохранительные органы Московского района Петербурга поступило сообщение от 47-летней женщины, проживающей в доме номер 3 на Московском шоссе. Она сообщила о мошеннических действиях, направленных против ее несовершеннолетней, 15-летней дочери.

По словам заявительницы, в период с 24 по 26 декабря неустановленные лица, используя телефонную связь, обманным путем убедили ее дочь, учащуюся в школе, в необходимости декларирования денежных активов. Под этим предлогом злоумышленники заставили девочку снять все сбережения родителей и передать их курьеру.

Встретившись с курьером около дома номер 3 на Московском шоссе, школьница передала ей денежные средства в размере 5 003 000 рублей, а также ювелирные изделия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее это деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

13 января, около пяти часов вечера, сотрудниками полиции возле дома номер 51 по улице Ленсовета была задержана 20-летняя студентка техникума, подозреваемая в выполнении роли курьера в данном преступлении..

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемая была задержана и помещена в учреждение временного содержания.

Все по теме: Московский район, мошенничество
