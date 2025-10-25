В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок

21 октября около 21 часа 40 минут в отдел полиции Колпинского района Петербурга поступило заявление от 73-летней женщины, проживающей в доме номер 2 по улице Ижорского Батальона. Она сообщила, что на протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные лица, которые, прикрываясь мнимой заботой о безопасности ее сбережений, обманным путем убедили ее передать курьеру денежные средства в размере 550 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

24 октября в 10:00 у дома номер 7 по улице Ижорского батальона в городе Колпино, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Красноярского края, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий.

В ходе расследования была установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному в Кировском районе города. В данном случае 73-летняя пенсионерка, проживающая в доме номер 41 по улице Стойкости, передала ему 950 000 рублей.

По данному эпизоду также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.