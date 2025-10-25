ента новостей

14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок

В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали "дропа - гастролёра" из Сибири, подозреваемого в обмане петербургских старушек

21 октября около 21 часа 40 минут в отдел полиции Колпинского района Петербурга поступило заявление от 73-летней женщины, проживающей в доме номер 2 по улице Ижорского Батальона. Она сообщила, что на протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные лица, которые, прикрываясь мнимой заботой о безопасности ее сбережений, обманным путем убедили ее передать курьеру денежные средства в размере 550 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

24 октября в 10:00 у дома номер 7 по улице Ижорского батальона в городе Колпино, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Красноярского края, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий.

В ходе расследования была установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному в Кировском районе города. В данном случае 73-летняя пенсионерка, проживающая в доме номер 41 по улице Стойкости, передала ему 950 000 рублей.

По данному эпизоду также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Колпинский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
22-10-2025, 12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
15-10-2025, 13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
7-10-2025, 11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
27-06-2025, 11:55
В Мурино поймали криминального курьера
27-05-2025, 11:57
В Московском районе поймали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Сегодня, 14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
Вчера, 16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Наверх