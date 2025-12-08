ента новостей

15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского

В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Центрального района задержали 18-летнюю "дроппершу", подозреваемую в соучастии в обмане пенсионерки с проспекта Чернышевского

В Центральном районе Петербурга 6 декабря около 15 часов 15 минут в правоохранительные органы поступило заявление от 90-летней пенсионерки, проживающей в доме №17 на проспекте Чернышевского. Женщина стала жертвой телефонного обмана.

По словам потерпевшей, в период с 3 по 6 декабря ей поступали звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники, убеждая её в необходимости спасти её сбережения, обманным путем заставили передать курьеру у своего дома крупную сумму – 4 000 000 рублей.

По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Уже на следующий день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Центрального района возле дома №15 по улице Чехова была задержана 18-летняя безработная, подозреваемая в совершении указанного преступления. Согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, к подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания.

Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-08-2025, 11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
18-08-2025, 10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
22-09-2025, 14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
3-12-2025, 11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
20-08-2025, 10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
Сегодня, 11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
Вчера, 15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
6-12-2025, 14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
Наверх