В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского

В Центральном районе Петербурга 6 декабря около 15 часов 15 минут в правоохранительные органы поступило заявление от 90-летней пенсионерки, проживающей в доме №17 на проспекте Чернышевского. Женщина стала жертвой телефонного обмана.

По словам потерпевшей, в период с 3 по 6 декабря ей поступали звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники, убеждая её в необходимости спасти её сбережения, обманным путем заставили передать курьеру у своего дома крупную сумму – 4 000 000 рублей.

По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Уже на следующий день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Центрального района возле дома №15 по улице Чехова была задержана 18-летняя безработная, подозреваемая в совершении указанного преступления. Согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, к подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания.