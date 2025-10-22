ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении 87-летней петербурженки

16 октября текущего года в правоохранительные органы Московского района Петербурга поступило заявление от 87-летней женщины, проживающей в доме номер 9 по Пулковскому шоссе. В своем обращении пожилая гражданка сообщила, что в дневное время суток ей поступил телефонный звонок от неустановленных лиц, которые, прибегнув к обману и манипуляциям, убедили ее в необходимости передачи наличных денег курьеру якобы для обеспечения их сохранности.

В тот же день, находясь возле своего дома, потерпевшая передала незнакомому ей человеку денежные средства в размере 500 000 рублей и 4 000 долларов США.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 октября в 12:00 у дома номер 57 по улице Ленсовета сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к данному противоправному деянию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
