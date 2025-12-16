В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка

Вчера, 15 декабря, в правоохранительные органы Колпинского района Петербурга поступила информация об инциденте у арки рынка, расположенной возле дома номер 19 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино. Сообщалось о том, что двое неизвестных мужчин совершают противоправные действия в отношении человека, причем один из них, по свидетельству очевидца, держал в руках предмет, напоминающий огнестрельное оружие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС выяснили, что возле указанного дома группа лиц нанесла телесные повреждения 15-летнему подростку с использованием предмета, внешне похожего на пистолет.

В результате оперативных действий подозреваемые в совершении данного деяния, мужчины в возрасте 37 и 43 лет, были задержаны. Оба злоумышленника были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проведения личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пневматический пистолет.

Пострадавшему подростку была оказана своевременная медицинская помощь прибывшей бригадой скорой помощи. После осмотра врачами, состояние юноши было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 ч.2 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства, побудившие нападавших к совершению противоправных действий.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.