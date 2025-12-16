ента новостей

23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
10:04
В Петергофе задержаны трое вымогателей, требовавших крупную сумму от имени силовых структур
09:32
В Петербурге задержали троих жителей Оренбурга за драку возле бара на улице Подвойского
09:26
В петербурге поймали подозреваемого в грабеже в метро на станции "Ладожская" 
09:23
Появились новые подробности по поводу стрельбы на пляже Бонди в Австралии
14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге хозпостройки в Орехово
14:26
В Шушарах под колесами грузовика погибла 70-летняя женщина
14:24
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на Московском проспекте
16:26
Балет-феерия «Бал сказок» в БКЗ
16:10
Выставка американского фотографа Стивена Уилкса «День и ночь»
13:23
В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка

В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Колпино полицейские задержали двоих, подозреваемых в нападении на подростка

Вчера, 15 декабря, в правоохранительные органы Колпинского района Петербурга поступила информация об инциденте у арки рынка, расположенной возле дома номер 19 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино. Сообщалось о том, что двое неизвестных мужчин совершают противоправные действия в отношении человека, причем один из них, по свидетельству очевидца, держал в руках предмет, напоминающий огнестрельное оружие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС выяснили, что возле указанного дома группа лиц нанесла телесные повреждения 15-летнему подростку с использованием предмета, внешне похожего на пистолет.

В результате оперативных действий подозреваемые в совершении данного деяния, мужчины в возрасте 37 и 43 лет, были задержаны. Оба злоумышленника были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проведения личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пневматический пистолет.

Пострадавшему подростку была оказана своевременная медицинская помощь прибывшей бригадой скорой помощи. После осмотра врачами, состояние юноши было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 ч.2 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства, побудившие нападавших к совершению противоправных действий.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Колпинский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-08-2022, 12:49
В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу
25-09-2022, 15:48
В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице
8-09-2025, 11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
27-07-2025, 14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
7-07-2025, 11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
2-12-2025, 10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
13-12-2025, 14:36
В Ленобласти мусоровоз насмерть сбил велосипедиста
Наверх