В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов

С 2 по 8 февраля текущего года городские аварийные экологические службы получили значительное количество обращений от жителей, касающихся вопросов экологической безопасности. В общей сложности было зарегистрировано 416 сообщений, что свидетельствует о высокой активности граждан в области защиты окружающей среды и их неравнодушии к экологическим проблемам. В ответ на эти обращения специалисты экологической аварийной службы ГБУ «Экострой» провели 30 выездов на места происшествий. Из этого числа 29 выездов были направлены на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с загрязнением ртутью, что подчеркивает серьезность проблемы, а один выезд был связан с другой экологической ситуацией.

В ходе своей работы специалисты собрали и вывезли 7 килограммов ртутьсодержащих отходов и 18 килограммов нефтесодержащих отходов, что является важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды. Следует отметить, что в это время суда и персонал Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Пиларн» находились в режиме повышенной готовности, что позволяет оперативно реагировать на любые экологические угрозы.

Специалисты аварийно-спасательной буксирной ледокольной службы «Невская Застава» также проявили активность, дважды выходя на реку Нева для проведения ледокольных работ и мониторинга ледовой обстановки. Эти выезды охватывали участок от Перевозной набережной до Благовещенского моста, и общая протяженность маршрута составила 60 километров. Это говорит о том, что службы готовы не только к реагированию на аварийные ситуации, но и к предотвращению возможных экологических катастроф.

В рамках системы приёма опасных отходов от населения специалисты приняли от горожан 17,7 тонны различных опасных материалов. В частности, на утилизацию и обезвреживание было отправлено 484 килограмма люминесцентных ламп, 99 килограммов светодиодных ламп, 8 килограммов термометров и других ртутных приборов. Кроме того, было собрано 1,7 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 28 килограммов крупногабаритных аккумуляторов, 554 килограмма бытовой химии и химических отходов, 46 килограммов металлической ртути и загрязнённых ртутью предметов, а также 210 килограммов отработанных масел и 292 килограмма лекарственных препаратов. Также было утилизировано 12,9 тонны автомобильных покрышек и 1,4 тонны бытовой, электронной и компьютерной техники, включая картриджи. Кроме того, 1 килограмм противогазов и их комплектующих, которые утратили свои потребительские свойства, также был отправлен на утилизацию.

Работы по ликвидации загрязнений и засорения водных объектов также продолжались, и в результате было вывезено 11 кубометров отходов. Это подтверждает активные действия служб по очистке водоемов и улучшению состояния окружающей среды. Если у граждан есть вопросы по экологической безопасности, они могут обращаться в мобильную экологическую дежурную службу по круглосуточному телефону 41759–36. Ответы на обращения предоставляются на русском языке, что делает информацию доступной для всех жителей. Таким образом, работа городских служб в области экологии остается на высоком уровне, и их действия направлены на защиту здоровья населения и сохранение окружающей среды.