Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Петербург в ближайшие три года выкупит за счёт городского бюджета 80 социальных объектов

9 февраля в ходе рабочего совещания с членами городского правительства губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, сделал важное заявление, касающееся утверждения перечней объектов недвижимости, которые планируется приобрести городом для государственных нужд в период с 2026 по 2028 годы. Он отметил, что механизм выкупа социальных и дорожных объектов, который был внедрён в городе, уже продемонстрировал свою высокую эффективность.

Губернатор напомнил, что семь лет назад город столкнулся с серьёзной проблемой — дефицитом социальных учреждений, таких как детские сады, школы и поликлиники. Этот дефицит превышал 300 объектов, что создавало значительные трудности для жителей. В связи с этим власти города поставили перед собой приоритетную задачу — строительство объектов социальной инфраструктуры. По итогам 2024 года удалось ликвидировать накопленный дефицит, и с прошлого года город перешёл к плановому строительству новых объектов.

В рамках программы на 2026-2028 годы Санкт-Петербург намерен использовать средства из городского бюджета для выкупа 80 объектов. В частности, губернатор сообщил, что в планах города приобретение 16 детских садов, 11 школ, 17 объектов здравоохранения и 10 дорог. В текущем году предусмотрено выкупить 31 объект, среди которых 4 детских сада, 5 школ (одна из которых будет совмещена с детским садом), один молодёжный клуб, 9 медицинских учреждений и 4 дороги.

Расходы на эти приобретения уже предусмотрены в городском бюджете, что свидетельствует о серьёзном подходе к решению вопросов социальной инфраструктуры. Губернатор подчеркнул, что по действующим правилам ввод в эксплуатацию новых жилых домов невозможен без обеспечения полноценной инфраструктурой. Это означает, что застройщики обязаны соблюдать строгие требования, и городские власти контролируют этот процесс.

Александр Беглов отметил, что совместно с застройщиками они продолжают активно работать над строительством объектов, которые обеспечивают комфортные условия для жизни горожан. В отличие от ситуации, которая наблюдалась в предыдущие десятилетия, жители новых жилых комплексов теперь могут рассчитывать на наличие детских садов и школ в непосредственной близости от своих домов. Это значительно улучшает качество жизни и создает более благоприятные условия для воспитания детей и образования.

В завершение своего выступления губернатор поручил Комитету имущественных отношений организовать необходимую работу по выкупу социальных объектов, что подчеркивает его решимость в обеспечении горожан всеми необходимыми услугами и инфраструктурой. Таким образом, Санкт-Петербург движется в направлении создания комфортной городской среды, что, безусловно, является важной задачей для развития города и улучшения качества жизни его жителей.

