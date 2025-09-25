Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве

16 августа около 17 часов 55 минут в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о попытке совершения кражи в торговом комплексе, расположенном на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что примерно в 17 часов 50 минут неизвестный гражданин предпринял попытку похитить продукцию в магазине косметики. Однако, благодаря бдительности сотрудников службы безопасности торговой точки, противоправные действия были пресечены. Злоумышленник, не сумев осуществить задуманное, применил нож, угрожая им работникам магазина, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как разбой.

24 сентября, в результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в совершении указанного преступления, 27-летний уроженец Северо-Кавказского региона, был задержан в городе Москве по месту его проживания на улице Свободы. В операции по задержанию приняли участие оперативники уголовного розыска Санкт-Петербурга при поддержке московских коллег и бойцов Росгвардии.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.