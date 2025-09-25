ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими в Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте

16 августа около 17 часов 55 минут в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о попытке совершения кражи в торговом комплексе, расположенном на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что примерно в 17 часов 50 минут неизвестный гражданин предпринял попытку похитить продукцию в магазине косметики. Однако, благодаря бдительности сотрудников службы безопасности торговой точки, противоправные действия были пресечены. Злоумышленник, не сумев осуществить задуманное, применил нож, угрожая им работникам магазина, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как разбой.

24 сентября, в результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в совершении указанного преступления, 27-летний уроженец Северо-Кавказского региона, был задержан в городе Москве по месту его проживания на улице Свободы. В операции по задержанию приняли участие оперативники уголовного розыска Санкт-Петербурга при поддержке московских коллег и бойцов Росгвардии.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

