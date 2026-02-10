ента новостей

10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
09:40
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионерки из поселка Молодцово
09:31
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Бухарестской улицы
09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
13:51
На Васильевском острове задержали курьера телефонных мошенников
13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
13:42
В центре Петербурга задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
13:39
В Петербурге пожилая женщина по указаниям мошенников ограбила пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы

В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Утверждена региональная программа расселения аварийного жилья на 2026-30 годы, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о принятии региональной программы по расселению аварийного жилья, которая будет действовать в период с 2026 по 2030 годы.

В рамках этой программы планируется расселить 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья с помощью федерального бюджета. Это составляет основную часть запланированных мероприятий по переселению.

Кроме того, дополнительно 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья будет расселено за счет средств бюджета Ленинградской области. Программа охватит все районы региона и позволит улучшить условия жизни почти 5000 человек.

Губернатор также отметил, что при наличии дополнительных бюджетных средств планируется увеличить объемы расселения.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-01-2023, 15:55
В Ленобласти расселяют аварийное жилье
13-06-2013, 11:53
150 аварийных домов домов Курортного района попали в программу расселения
25-01-2023, 17:01
Прокуратура Ленобласти держин на контроле вопросы реализации программ по переселению граждан из ветхого жилья
30-11-2022, 19:02
В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье
25-10-2013, 13:34
Программа расселения коммуналок в действии
20-01-2026, 14:00
«Газпром» вложит в строительство новых газопроводов в Ленобласти 34,5 млрд рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
Сегодня, 10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
Вчера, 09:22
На трассе «Скандинавия» грузовик насмерть сбил водителя легковушки, который подкачиал колесо
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Наверх