В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о принятии региональной программы по расселению аварийного жилья, которая будет действовать в период с 2026 по 2030 годы.

В рамках этой программы планируется расселить 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья с помощью федерального бюджета. Это составляет основную часть запланированных мероприятий по переселению.

Кроме того, дополнительно 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья будет расселено за счет средств бюджета Ленинградской области. Программа охватит все районы региона и позволит улучшить условия жизни почти 5000 человек.

Губернатор также отметил, что при наличии дополнительных бюджетных средств планируется увеличить объемы расселения.