В Мурино подростки устроили массовую драку

22 ноября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от свидетеля о групповом уличном конфликте, произошедшем во дворе дома номер 63 по улице Шоссе в городе Мурино.

Незамедлительно прибывшие на место инцидента сотрудники патрульно-постовой службы установили личности двух участников происшествия, оказавшихся 15-летними учащимися седьмых классов общеобразовательных учреждений, зарегистрированными в деревне Новое Девяткино.

Данные несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий, где после опроса были переданы законным представителям под письменное обязательство обеспечить их явку по первому требованию.

В ходе предварительной проверки установлено, что приблизительно в 01:45 во дворе дома номер 63 по улице Шоссе в Лавриках возник спор, переросший в физическое столкновение между группой подростков и двумя неустановленными гражданами. В настоящее время ведется работа по установлению точного количества участников и выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В полицию не поступало заявлений от граждан. Информация о наличии пострадавших отсутствует.

В отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).